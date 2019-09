Karl Lagerfeld : Le déchirant hommage de Baptiste Giabiconi pour ses 86 ans

Coup dur pour Baptiste Giabiconi, qui se remet difficilement de la perte de son mentor. Le mardi 10 septembre 2019, Karl Lagerfeld aurait eu 86 ans... s'il n'était pas décédé le 19 février dernier d'un cancer du pancréas. Sur son compte Instagram, le jeune modèle a donc exprimé toute sa douleur en partageant une photographie en noir et blanc du couturier allemand. "Joyeux anniversaire à la plus belle des personnes ! Je t'aimerai toujours" écrit-il dans sa peine. Des mots que le Kaiser a certainement recueillis, depuis sa demeure éternelle, le regard embué de larmes, mais camouflé par ses éternelles ses lunettes de soleil.

Karl Lagerfeld a repéré Baptiste Giabiconi en 2008 dans le magazine italien Slurp. Devant ces clichés sur papiers glacés, le designer a décidé qu'il avait trouvé en ce visage marseillais la nouvelle égérie Chanel, et notamment de sa ligne KL. Mais cette relation a vite outrepassé le stade des photoshoots et des catwalks. "Il était possessif, mais de manière bienveillante et protectrice, se souvenait le jeune homme dans les colonnes de Têtu. Pas comme une petite amie jalouse. Avant lui, personne n'avait jamais posé le regard sur moi. On s'aimait. Profondément. D'un amour qui n'existe pas, qu'on s'est créé." Pourtant, par respect, par pudeur peut-être, le binôme n'avait jamais évoqué la santé, la maladie, ni la mort.

Karl Lagerfeld, mort dans les bras de Sébastien Jondeau

Le bras droit de Karl Lagerfeld, Sébastien Jondeau, a en revanche bien vu que l'état de son patron se détériorer de jour en jour. En précisant que le couturier était "mort dans sa main", il racontait dans Elle les méandres de sa "prison dorée". "À la fin, j'étais sa jambe, son bras, une partie de son coeur, ses muscles, sa béquille, expliquait-il. Karl n'était pas mon père, c'était mon boss, mais mon travail était devenu tellement global qu'à la fin, il était tout à la fois."