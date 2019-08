Karl Lagerfeld : "Il est mort dans ma main", confie son bras droit

Sébastien Jondeau avait 23 ans quand Karl Lagerfeld l'a engagé, il en a 45 aujourd'hui. Plus de vingt ans au service de l'ancien directeur artistique des maisons Chanel et Fendi, une période qu'il décrit comme une "prison dorée" : "Je sais ce que vous pensez, il achète les gens, mais ça n'était pas que matériel, il donnait de sa personne." Karl Lagerfeld s'investissait également dans la vie privée de Sébastien, au point de valider ses relations amoureuses. "Il n'avait pas le choix. Comme il me voulait le plus près possible, il était 'obligé' d'intégrer ma vie privée à la sienne, explique-t-il. C'était un peu un challenge pour moi, question critères, je cherchais différemment, par rapport à lui, mais enfin..."

Le mannequin Baptiste Giabiconi a récemment confié qu'il n'avait jamais discuté santé avec son mentor Karl Lagerfeld. Sébastien Jondeau avait un rapport différent à ce sujet : "À la fin, j'étais sa jambe, son bras, une partie de son coeur, ses muscles, sa béquille... Karl n'était pas mon père, c'était mon boss, mais mon travail était devenu tellement global qu'à la fin, il était tout à la fois."

