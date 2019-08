Baptiste Giabiconi et Karl Lagerfeld : "On s'aimait. Profondément"

"On s'aimait. Profondément. D'un amour qui n'existe pas, qu'on s'est créé", ajoute Baptiste Giabiconi. Leur relation père-fils, ou artiste et muse, avait quand même ses tabous, comme la maladie dont souffrait Karl Lagerfeld. Les deux hommes n'ont jamais parlé de la santé du regretté créateur : "Par respect pour lui, même si de rares signes trahissaient son état de santé, je n'abordais pas le sujet et faisais comme si de rien était. Il ne parlait de la maladie ni de la mort, et encore moins de l'après."

