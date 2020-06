Carla Bruni-Sarkozy recrute une finaliste de The Voice 2020

L'un des talents de The Voice 2020, saison qui s'est tout récemment achevée sur TF1, a tapé dans l'oeil (ou plutôt dans les oreilles) de Carla Bruni-Sarkozy. À tel point que la chanteuse de 52 ans l'a recruté pour figurer sur son nouvel album qu'elle enregistre actuellement à Paris.

Dans l'après-midi du mercredi 24 juin 2020, l'épouse de Nicolas Sarkozy a publié une nouvelle photo de son "bureau" du moment sur sa page Instagram. Cet "office" n'est autre que le mythique studio Ferber, situé dans le 20e arrondissement de la capitale.

Cette fois-ci, Carla Bruni-Sarkozy ne s'est pas montrée, préférant laisser la vedette à une toute jeune artiste que le public a découverte dans la dernière saison de The Voice. Ce talent singulier avait séduit Lara Fabian et les autres coachs avec sa harpe et son univers à part. Il s'agit de Gustine, grande finaliste qui s'était finalement inclinée face à Abi, le jeune talent de Pascal Obispo. "Office life with @gustine.music #workinprogress", a commenté Carla Bruni-Sarkozy en légende de la photo qu'elle a partagée. Gustine y apparaît de dos, en train de jouer de son instrument. Pour se mettre le plus à l'aise possible, la jeune femme qui s'est récemment fiancée a ôté ses baskets et joue en chaussettes.

Gustine a elle aussi partagé une photo de sa collaboration avec Carla Bruni-Sarkozy sur Instagram, commentant : "Today, Record au @studiosferber for @carlabruniofficial by @albindelasimone lalala ! même qu'on en a fait sauté l'électricité ahah." L'excitation se ressent dans la publication de Gustine et il y a de quoi. À peine la dernière saison de The Voice terminée, voilà qu'elle décroche déjà une très jolie collaboration. Les portes n'ont pas fini de s'ouvrir pour la protégée de Lara Fabian... !