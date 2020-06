The Voice 2020 : Une candidate se fiance, photo de sa bague très originale

Samedi 13 juin 2020, la neuvième saison de The Voice s'est terminée sur la victoire d'Abi. Le Talent de Pascal Obispo a réussi à obtenir les faveurs du public à sa grande surprise, mais aussi pour son grand bonheur. Il faut dire que la compétition était rude puisqu'il s'est mesuré à des candidats redoutables, à savoir Tom (dans l'équipe d'Amel Bent), Antoine (dans l'équipe de Marc Lavoine) et Gustine (dans l'équipe de Lara Fabian). Ces derniers sont peut-être repartis bredouilles, mais non pas sans avoir passé une ultime soirée exceptionnelle, et ce, en dépit des mesures exceptionnelles mises en place. La seule femme finaliste ne risque particulièrement pas d'oublier ce moment fort en émotion, et pour cause, elle a reçu une jolie surprise de la part de son compagnon le soir même.

Sur Instagram au lendemain de la finale, Gustine a annoncé ses fiançailles avec celui qui partage sa vie, un certain Razmo Ducrot. "Une deuxième place et une demande en mariage !!! Grosse journée hier ! Love sur mon @razmo_ducrot", a-t-elle inscrit enjouée en légende d'une photo de sa bague placée à l'annulaire gauche. Il s'agit d'une bague représentant un gros coeur, un style tout à fait original à l'image de la personnalité singulière de la jeune harpiste. Alors que sa notoriété explose, elle a reçu une vague de félicitations de la part des internautes. Parmi les commentaires, on retrouve également le message de son ami, Fakear, le musicien de musique électronique avec qui elle a souvent collaboré. "On va faire un mariaaaaaage", s'est-il enthousiasmé.



Car oui, pour rappel, Gustine est loin d'être une débutante dans le milieu de la musique. En plus de partager la scène avec Fakear, elle a figuré parmi les choristes des Rolling Stones au Stade de France pour le concert en 2014. Rien que ça ! Forte de son succès après sa participation à The Voice, Gustine espère désormais sortir son propre album. Entre sa carrière musicale en plein essor et un mariage à préparer, l'année 2021 s'annonce d'ores et déjà bien chargée pour elle !