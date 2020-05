The Voice 2020 de retour : le dispositif exceptionnel pour la demi-finale

Grande nouvelle pour les téléspectateurs qui attendaient impatiemment le retour de The Voice 2020, sur TF1. L'émission fera son grand retour le samedi 6 juin pour une demi-finale exceptionnelle, avec aux commandes Nikos Aliagas accompagné de Karine Ferri.

Il sera bientôt temps pour les coachs de retrouver leurs trois Talents toujours en compétition. Lara Fabian coachera de nouveau Maria Doyle, Gustine et Cheyenne. Marc Lavoine aura le plaisir de donner ses conseils à Antony Trice, Ifé et Antoine Delie. Du côté d'Amel Bent, ce sont Terence, Tom Rochet et Toni qui feront le show. Enfin, Pascal Obispo aura de nouveau le plaisir d'entendre chanter Verushka, Baby J et Abi.

La pression va monter pour les Talents, car, pour la première fois, le public aura tous les pouvoirs. Lui seul votera pour qualifier les quatre finalistes de leur choix, toutes équipes confondues. Aucune garantie qu'il y aura un Talent de chaque équipe en finale donc. Plus que jamais, les téléspectateurs devront donc soutenir leur favori(te).

Le 25 avril dernier, le présentateur Nikos Aliagas promettait : "Pour autant, cette saison de The Voice 2020 est exceptionnelle à tout point de vue : artistiquement, humainement. C'est pourquoi avec TF1, la production ITV Studios France, les coachs et les talents, nous allons travailler pour vous offrir un épilogue à la hauteur de cette saison et ce, dès qu'il nous sera permis de le faire." Il n'avait pas menti.