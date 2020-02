The Voice 2020 : Une choriste des Rolling Stones séduit, Marc Lavoine à fond

Nouvelle semaine, nouveaux talents ! Samedi 8 février 2020, The Voice était de retour sur TF1 pour le quatrième épisode des auditions à l'aveugle. Les coachs, Marc Lavoine, Lara Fabian, Pascal Obispo et Amel Bent n'ont pas été déçus par les artistes en herbe qui se sont présentés devant eux.

Si vous avez manqué cette émission, la suite de cet article est faite pour vous !

Résumé du 8 février 2020.

MELBA : TOXIC – BRITNEY SPEARS

Melba reprend le mythique morceau de Britney Spears sur la scène et envoûte Pascal Obispo et Amel Bent avec sa voix grave et suave. À seulement 25 ans, la jolie candidate chante depuis dix ans, mais ce n'est pas tout, elle est également auteur-compositeur. Elle s'est notamment spécialisée dans l'écriture de morceaux "pop en français", s'inspirant des nouvelles pépites de la chanson comme Clara Luciani, Yseult et bien d'autres. Sa voix puissante a en tout cas suffi pour emballer deux des quatre coachs.

Melba intègre l'équipe de Amel Bent.

NATALY: I'LL NEVER LOVE AGAIN – LADY GAGA

Nataly, 53 ans, connaît bien l'univers de The Voice. L'année passée, sa soeur Virginie, alias Lisa Angell, est allée jusqu'aux battles de la compétition. Une belle expérience qui a fini de donner envie à Nathalie de tenter sa chance. Cette dernière chante depuis plus de vingt ans : bals, piano-bars, clubs de jazz... elle a tout fait. Elle a même collaboré avec sa soeur cadette, mais la chance tourne davantage pour Virginie. Désillusionnée, Nataly a arrêté de chanter pour rejoindre un couvent pendant deux ans. Elle en est ressortie changée avec une ambition renouvelée.

Sa prestation prouve qu'elle n'a rien perdu de ses talents puisqu'elle est très bien accueillie par les coachs, qui n'ont d'ailleurs rien à redire techniquement. "Vous avez vraiment fait quelque chose de très grand. À aucun moment, on n'a senti la moindre faille", dit Marc Lavoine. "Vous êtes une vraie chanteuse", surenchérit Pascal Obispo, chamboulé. Il la compare même à des pointures de la musique française, à savoir Céline Dion, Lara Fabian et la regrettée Maurane. Une référence qui a valu de faire pleurer Lara Fabian.

Nataly intègre l'équipe de Lara Fabian.

GUSTINE : LES YEUX REVOLVER – MARC LAVOINE

À 32 ans, Gustine est une harpiste professionnelle, chanteuse et directrice d'une école de musique à Reims. La chance dans les veines, elle a accompli des choses incroyables au cours de sa carrière, à commencer par s'incruster parmi les choristes des Rolling Stones au Stade de France pour le concert en 2014. Elle a également collaboré avec l'artiste Fakear et l'a accompagné sur scène à travers la France et l'étranger. C'est grâce au défi lancé par un ami que Gustine se lance dans l'aventure The Voice.

Elle choisit de se présenter accompagnée de sa harpe avec une version revisitée du morceau cultissime de Marc Lavoine. Gustine fait l'unanimité auprès des coachs grâce à sa voix particulière et enfantine. Et surprise, elle se voit offrir un duo sur scène avec Marc Lavoine. Un moment plein d'émotion et de poésie où le temps était suspendu. Face à autant de compliments, Gustine peine à choisir.

Gustine intègre l'équipe de Lara Fabian.

RAIMANA

Raimana (34 ans) vient tout droit de Tahiti. C'est d'ailleurs en tenue très décontractée qu'il débarque sur le plateau vêtu d'une chemise à fleurs, mais surtout accessoirisé d'une couronne végétale, d'ordinaire portée lors de grandes occasions à Tahiti. Ce samedi, cette couronne représentait sa famille, sa femme et son fils qui sont restés en Polynésie. Sur scène, Raimana interprète une chanson traditionnelle de sa collectivité et séduit Pascal Obispo et Marc Lavoine. "Tu m'as emporté. J'ai entendu une langue que je connais un tout petit peu donc ça me parle", lui adresse le premier. Et l'autre d'ajouter : "Moi j'ai très envie d'aller à Tahiti."

Raimana intègre l'équipe de Pascal Obispo.

TOM : LET IT BE – THE BEATLES

Tom (19 ans) est originaire de Belfort, mais vit aujourd'hui aux États-Unis où il poursuit des études de sport. Il fait de l'athlétisme depuis quinze ans et a remporté le Championnat de France en 2017 sur 60 mètres. Compétiteur dans l'âme, il se lance un nouveau défi avec The Voice et mise sur le programme pour lui ouvrir des portes.

Tom débarque donc sur le plateau accompagné de son piano, il est prêt à "tout déchirer". En plus d'ambiancer le public grâce à son côté soul, le jeune homme se met les quatre coachs dans la poche et devient même un sujet de discorde. "À toi tout seul avec ton piano, t'es une révolution" lui lâche Amel Bent. Tom a même du mal à croire à tous ces compliments. Pascal Obispo finit par le rejoindre spontanément sur scène pour donner de la voix à ses côtés.

Tom intègre l'équipe de Amel Bent.

RIAD : LE BLUES DU BUSINESSMAN – CLAUDE DUBOIS

Riad (32 ans) travaille depuis dix ans dans le milieu de la musique. The Voice est pour lui un renouveau, un rebond dans sa carrière. "Un peu le SOS d'un musicien en détresse", estime-t-il d'ailleurs. Son cri du coeur a vraisemblablement été entendu puisque sa reprise du morceau culte composé par Michel Berger a été suffisamment convaincante pour Amel Bent et Pascal Obispo.

Riad intègre l'équipe de Amel Bent.

JULIAN : CON CALMA – DADDY YANKEE & SNOW

C'est un jeune homme audacieux qui se présente ensuite sur scène. Il s'agit de Julian, 24 ans, chanteur de profession. Issu d'une famille de musiciens, c'est tout naturellement qu'il a fait ce choix de carrière et espère aujourd'hui remporter le concours de la Une. Pour ce faire, Julian a décidé de faire danser le public en imposant une ambiance reggae. Un choix ambitieux donc la plus grande difficulté est la rapidité des paroles. Qu'à cela ne tienne, c'est un pari réussi pour Julian.

Julian intègre l'équipe de Marc Lavoine.

YOANN : SANTIANO – HUGUES AUFRAY

Yoann (26 ans) serveur barman, vient de Haute-Savoie, mais il n'y a que la musique qui le fait vibrer. Il se produit dans les bars, devant la famille et les amis. Il espère pouvoir vivre de sa propre musique.

Yoann intègre l'équipe de Marc Lavoine.

RÉSUMÉ DES ÉQUIPES

Pascal Obispo: Joséphine, Veroushka, Jonathan, Pia, Abi, Akob, Raimana

Marc Lavoine : Michaël, Antoine, Louise, Antony, Ifè, Kim, Julian, Yoann

Amel Bent : Alexia, Toni, Terrence, Rita, Faiz, Melba, Tom, Riad

Lara Fabian : Sam, Maria, Romain, Jimmy, Sheyen, Emmanuel, Amaury, Nataly, Gustine