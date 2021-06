Vitaa : Quel est son vrai nom ?

C'est une émission où on ne devrait pas s'ennuyer qu'a prévu M6 ce soir pour ses téléspectateurs. La chaîne lance un nouveau programme mené par Marie Portolano, la compagne de Grégoire Ludig, au nom plutôt ambitieux : La soirée extraordinaire. Avec une telle promesse, le casting ne pouvait être que trois étoiles : Julien Doré, Florent Pagny, Louane ou encore Maitre Gims, ils seront tous là ! Et parmi eux, un duo qui nous a enchanté ces derniers mois, Vitaa et Slimane, qui interpréteront leur tube De l'or dans la salle de bal d'un château où le sol devient un échiquier géant grâce à des effets visuels à couper le souffle.

Après quelques années où elle s'est fait plus discrète, Vitaa, 38 ans, est revenue en force depuis quelques années et sa collaboration avec Slimane lui a permis de retrouver une place de choix dans le coeur des Français, même si certains ne les apprécient guère. Une artiste qui après être née à Mulhouse, a grandi dans la région du Beaujolais dans le petit village de Lucenay, avant de déménager dans l'ouest-lyonnais, à Chevinay. Avant de se faire connaître sous son nom d'artiste, la maman des petits Liham et Adam était connue sous son nom d'état civil, à savoir Charlotte Gonin.

Un nom qu'elle a vite abandonné à ses débuts dans la chanson pour adopter celui de Vitaa, très proche du mot italien vita, qui signifie vie. Pas très étonnant quand on sait que la mère de l'artiste, qui collabore désormais avec Camélia Jordana et Amel Bent, est d'origine italienne. Elle s'est d'ailleurs inspirée du deuxième prénom de sa mère et du prénom de son arrière-grand-mère pour son nom de scène.

Désormais connue sous le nom de Vitaa, celle que l'on a vue du côté de Roland-Garros cette année, compte bien poursuivre sa carrière sous ce nom qui lui a porté chance.