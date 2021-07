Vitaa : Son fils de 6 ans future star du foot ? Il impressionne sur le terrain

L'Euro, la Copa America, bientôt les Jeux Olympiques : cet été, les amoureux de foot (et de sport) se régalent ! Le fils cadet de Vitaa en fait partie. Adam a même retrouvé les terrains et la compétition avec son club. Sa maman est venue le voir et l'a filmé en action.

"Bon dites la vérité, il joue bien ou pas ??", écrit @vitaa sur Instagram. Samedi 3 juillet 2021, la chanteuse de 38 ans a publié une vidéo de son fils de 6 ans, Adam, en plein match de foot avec son club amateur. Elle a filmé le petit garçon, vêtu d'un chasuble bleu ciel. Il se démarque et demande le ballon à un partenaire, le récupère puis enchaîne les dribbles. Ainsi, Adam a effacé trois joueurs adverses et les a distancés par une accélération fulgurante.

"Dynamique de fou", a commenté Rio Mavuba, ancien footballeur notamment passé par Lille et international avec l'équipe de France. "Festival", a ajouté le chanteur Mickael Miro. Le pilote moto Valentin Grimoux a réagi en faisant référence aux Bleus : "C'est lui qui manquait pour gagner l'Euro."