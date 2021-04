Vitaa : Sa "traversée du désert", un vrai "coup dur"... Comment son mari Hicham l'a aidée à se reconstruire

Révélée au grand public grâce à son duo avec l'ancienne rappeuse Diam's sur Confessions Nocturnes paru en 2006, Vitaa (38 ans) sortait son premier album À fleur de toi l'année suivante. Un véritable carton pour l'artiste qui a malgré tout connu par la suite une "traversée du désert" comme elle le confie avec franchise aux journalistes de Paris Match. Son second album Celle que je vois sorti en 2009 n'avait en effet pas eu le succès escompté, ce qui avait amené la jeune femme à vouloir stopper net sa carrière musicale.

J'étais seule

Elle explique : "Après 900 000 albums vendus sur le premier, le deuxième a beaucoup moins marché. Ça a été un coup dur et j'ai voulu faire un break. Je me suis arrêtée pendant près de quatre ans, où je me suis construite. J'avais acheté un appartement, j'avais de l'argent, j'avais l'impression de tout avoir mais j'étais seule quand je rentrais chez moi. J'avais 28 ans, et depuis toujours cette idée de me marier jeune et d'avoir des enfants. C'est ce que j'ai fait. Mais le break n'a pas aidé ma carrière. C'est une industrie qui va vite."

Heureusement, Vitaa (de son vrai nom Charlotte Gonin) est bien entourée et peut trouver le réconfort auprès de son mari, Hicham Bendaoud. C'est lui qui l'a aidée à remonter la pente mais aussi à composer son album Ici et Maintenant (sorti en 2013). "Quand j'ai repris la musique, j'ai eu la chance que mon mari travaille avec moi. Il a une vision très neutre parce qu'il ne vient pas de ce milieu. J'ai pu me concentrer sur l'artistique et déléguer le reste", raconte-t-elle, très reconnaissante.

Maman de Liham (9 ans) et d'Adam (6 ans), l'artiste confie également que ce break a néanmoins été salutaire pour sa carrière car il lui a permis de "comprendre ses erreurs" afin "de ne pas les reproduire" mais aussi de sortir de la "case de la fille trompée qui pleure tout le temps". Son album Versus, avec Slimane, l'a d'ailleurs remise avec force sous les feux de la rampe. Elle est actuellement de retour avec une reprise de Marine, un titre de Diam's, qu'elle partage avec Amel Bent et Camelia Jordana.

Paris Match, édition du 8 avril 2021.