Diam's et Vitaa, des retrouvailles émouvantes : "Rien ne nous sépare !"

Elles ne chantent plus ensemble, mais Diam's et Vitaa sont toujours inséparables. Il y a quelques jours, à l'abri des regards et des caméras, elles se sont retrouvées avec une émotion non dissimulée...

C'est une mère de famille épanouie Diam's ne prend plus la parole publiquement. Habituellement, c'est sa grande amie Vitaa qui s'occupe de donner de ses nouvelles. Depuis son intervention très remarquée dans l'émission Sept à Huit sur TF1 en septembre 2012, la rappeuse est pour ainsi dire, médiatiquement, "portée disparue". Un terme qui ne plaît pas du tout, pourtant, à son ancienne styliste... l'humoriste Melha Bedia. "Elle va très bien. Portée disparue ? Sur la scène, c'est vrai. Mais non, elle va très bien, elle est sur les réseaux. Elle continue d'écrire et elle a sorti deux bouquins qui sont d'ailleurs super, a-t-elle tenu à préciser sur Europe 1. Elle fait plein plein d'autres choses, c'est une mère de famille épanouie, contente. Moi je parle avec elle, elle va très très bien." Sur Instagram, Diam's partage régulièrement des pensées, des mots, des proverbes. Son amour pour l'écriture, l'artiste de 40 ans ne l'a jamais abandonné. Alors elle ne chante peut-être plus publiquement depuis son dernier album, S.O.S en 2009, mais jamais son phrasé ne tombera dans l'oubli. Et ce n'est pas Vitaa qui dira le contraire...

