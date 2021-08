Carla Bruni en mini short et crop top : nouveau "projet secret" surprenant pour l'ex-première dame

Sur son compte Instagram, Carla Bruni Sarkozy s'est affichée dans une tenue audacieuse face à ses abonnés. Et pour cause, cette dernière a partagé, samedi 31 juillet 2021, les coulisses d'un projet secret... "Un simple samedi au bureau", a-t-elle sobrement écrit en anglais, avec humour, en légende de sa photo.

Habillée d'un haut noir, rentré dans un mini short métallique, Carla Bruni Sarkozy apparaît sexy pour cette potentielle campagne publicitaire. A moins qu'il ne s'agisse d'une séance photo pour un magazine ou une future pochette de disque ? Même si l'on ne connaît pas encore les tenants et aboutissants de ce projet, on peut d'ores et déjà complimenter la chanteuse et ancienne Première dame sur sa ligne et son look. Avec son long tailleur, la mère d'Aurélien Enthoven (20 ans) et de Giulia Sarkozy (9 ans) affiche une véritable taille de guêpe.

Plus tôt dans la journée, cette dernière avait partagé en story les coulisses de ce shooting. En story, l'épouse de Nicolas Sarkozy était vêtue d'un haut court à strass noir et d'un jean. Le nombril à l'air, cette dernière avait partagé donc partagé une autre tenue de son projet secret (voir diaporama).