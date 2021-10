Julie Gayet et Brigitte Macron, une relation... tendue ? "J'ai toujours la sensation qu'on nous oppose"

Avec leur ouvrage Le Traître et le néant, les journalistes d'investigation Fabrice Lhomme et Gérard Davet explorent la présidence d'Emmanuel Macron côté coulisses. Ce livre paru aux éditions Fayard ne manque pas de détails également sur la fin politique de François Hollande. On sait que la relation entre l'ancien président de la République et celui qui a été son ministre de l'Economie a été compliquée, alors que le premier est très impopulaire à la fin de son mandat, et le second émerge de plus en plus. Les avis sont partagés quant à l'intérêt de revenir sur des querelles politiciennes à travers le travail des reporters. Parallèlement, on s'interroge aussi sur une autre relation, celle entre la compagne de l'ex-chef de l'Etat, Julie Gayet, et l'épouse de l'actuel dirigeant, Brigitte Macron.

Dans Paris Match en 2020, on apprenait que Julie Gayet aurait été très heurtée par sa non-invitation à un déjeuner organisé par Brigitte Macron qui a eu lieu à l'Élysée, en janvier 2019, avec les anciennes premières dames, Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler. Blessée de ne pas avoir été conviée malgré l'officialisation de leur relation, après le scandale des photos en scooter, Julie Gayet aurait envoyé un SMS à Brigitte Macron, pour manifester son mécontentement. Suite à cette histoire, l'actrice-productrice a fait une mise au point sur France Info peu après, précisant n'avoir jamais accordé d'entretien à ce propos.

"J'ai toujours la sensation qu'on nous oppose [nous, les femmes, NDLR]. Et puis moi, particulièrement, je le sens en ce moment, puisque je lis dans le Match que je suis opposée à Brigitte Macron, ce qui n'est absolument pas le cas, que je me serais énervée..., explicite-t-elle. Il y a toujours ce besoin de nous opposer. Alors que moi, à l'inverse, je crois vraiment qu'on doit se respecter, qu'on est plus fortes ensemble."

Des femmes engagées, impliquées et discrètes

Des terrains d'entente, Julie Gayet, artiste engagée, et Brigitte Macron, première dame impliquée, en ont beaucoup. La cause des femmes est notamment fondamentale pour elles, plus que des disputes d'égo infondées. Elles se retrouvent également dans leur souci de ne pas entraver le travail de leurs bien-aimés. "Je ne souhaitais pas me protéger, mais je souhaitais le protéger lui. Je pense que je n'intéressais pas grand-monde, mais on pouvait l'attaquer, lui, à travers moi. (...) Je ne voulais pas qu'on se serve de moi, comme d'une arme qu'on aurait pu retourner contre lui," déclarait la comédienne dans le Journal du dimanche en 2019. De son côté, Brigitte Macron oeuvre à protéger son histoire d'amour non conventionnelle avec le président de la République, par sa présence discrète. Ainsi, la romancière Gaël Tchakaloff loue le couple d'avoir réussi à être un exemple qu'on voudrait "tous avoir au bout de vingt ans de vie commune".