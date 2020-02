Julie Gayet : Pourquoi elle a envoyé un SMS cinglant à Brigitte Macron

Être une productrice à succès et être la compagne d'un ancien président de la République - en tournée pour son livre dans toute la France - ne laisse pas beaucoup de temps pour les soirées mondaines.

Pourtant, comme on l'apprend dans Paris Match, Julie Gayet aime dîner chez ses amis, Anne Sinclair ou Marie Drucker, et elle aime aussi recevoir chez elle Sophie Aram ou Benjamin Biolay. Avec François Hollande, elle parle politique, forcément, d'un retour de la gauche et du "traître" Macron.

Justement, il y a un évènement qui n'est pas bien passé, quand Brigitte Macron a organisé un déjeuner à l'Élysée. La liste des invitées est visiblement réduite aux anciennes premières dames. Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler sont conviées mais pas Julie Gayet. Ce déjeuner devait permettre aux femmes d'échanger "l'expérience sur la manière de mener leurs engagements". Après le repas, les anciennes premières dames ont visité les salons de l'Elysée, le bureau de Brigitte Macron et ont échangé sur les associations qu'elles défendent respectivement. C'est ce jour-là que Brigitte Macron et Valérie Trierweiler auraient décidé d'organiser un déplacement ensemble pour le Secours populaire. Avoir été écartée a mis Julie Gayet dans une rage noire et la productrice a décidé de s'emparer de son téléphone et d'envoyer un SMS à la femme du président.

Un énervement d'autant plus compréhensible que Julie Gayet n'est plus la femme de l'ombre, le temps des amours dissimulées est derrière elle. Celle qu'on appelait "la deuxième dame de France" (la première, en 2012, était donc Valérie Trierweiler) n'a plus à se cacher. Le couple s'est d'ailleurs récemment installé dans une sublime demeure dans le 14e arrondissement de Paris. Ils multiplient également les déplacements ensemble, que ce soit pour promouvoir le livre de François Hollande ou pour soutenir des films de Julie Gayet en province.

"En même temps", comme dirait le Président Macron, il aurait été difficile de les inviter toutes les deux !!!