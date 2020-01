François Hollande révèle sa passion insolite

Depuis la fin de son mandat, l'ancien président François Hollande partage son temps entre l'écriture de livres, les tournées promotionnelles et le fait de passer du temps avec sa compagne Julie Gayet.

Il est en revanche une passion que nous ne lui connaissions pas et qu'il dévoile dans L'Express. Une marotte "dont même ses amis ignoraient l'existence jusqu'à présent", confie-t-il. Rien de honteux, que l'on se rassure, mais François Hollande voue une passion à la peinture. Il "devient un fin connaisseur de certains peintres" selon son propre aveu dans les pages du quotidien. Dès qu'il le peut, il "lit, visite des expositions". Avide de connaissances, il aurait même quelques préférences comme le célèbre peintre français du XIXe siècle Toulouse-Lautrec.

On savait déjà de François Hollande qu'il entretenait un amour avec le cinéma, se faisant parfois plaisir avec des projections privées à l'Élysée. C'était aussi le cas de Nicolas Sarkozy, grand fan de cinéma, notamment italien grâce à Carla Bruni, ou de Jacques Chirac qui ne refusait jamais un bon western.

Après des années dans l'ombre, le couple Gayet-Hollande ne se cache désormais plus. Le 9 décembre 2017, Julie Gayet et François Hollande ne se sont toutefois affichés ensemble, pour la première fois publiquement, qu'à l'occasion de la cérémonie d'hommage au rockeur Johnny Hallyday. Par ailleurs, les amoureux ont bel et bien emménagé ensemble. Propriétaires d'un pied-à-terre en Corrèze, ils ont également fait l'acquisition d'une maison dans le 14e arrondissement de Paris, "dans une rue discrète", afin de pouvoir quitter le 20e.