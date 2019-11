Julie Gayet et François Hollande en osmose : le couple plus complice que jamais

François Hollande et Julie Gayet se sont toujours refusés à apparaître trop proches en public depuis la révélation de leur histoire d'amour en couverture d'un magazine people. Mais loin de la France, les amoureux semblent avoir oublié cette règle qu'ils se sont fixés.

En déplacement à New York, François Hollande s'est rendu le lundi 18 novembre 2019 dans une école d'Harlem, la Dream Charter school, qui célébrait le quinzième anniversaire de de son programme d'échange franco-américain. L'ancien président de la République y était invité en qualité de président de la fondation La France s'engage qu'il a lancée en 1994, alors qu'il était encore à l'Elysée. L'ancien chef de l'Etat de 65 ans n'a pas assuré cette visite seul mais avec sa compagne Julie Gayet.

Le couple est apparu extrêmement complice lors d'une discussion avec les élèves de la Dream Charter School. L'homme politique et la comédienne ont échangé des regards mais aussi plusieurs fous rires. Cette complicité au grand jour intervient alors que Julie Gayet s'est confiée sur leur couple au Figaro. "J'ai toujours essayé d'être discrète et de dresser un mur entre ma vie privée et ma vie professionnelle, je le faisais déjà avec le père de mes enfants", a-t-elle expliqué. La femme de cinéma de 47 ans a également défendu qu'elle existe sans son homme : "J'ai fait la couverture de magazines et créé ma société de production bien avant de le rencontrer. J'ai tenté de tenir la barre, de conserver ma ligne de conduite, de continuer à faire ce que je faisais."

Lors de cette visite à Harlem, François Hollande s'est vu offrir un cadeau, un maillot de basket floqué à son nom. Julie Gayet n'a pas eu le droit au même privilège.