François Hollande et Julie Gayet : Étoiles dans les yeux au Gala de l'Espoir

Ensemble, on est plus fort. C'est sans doute pourquoi Julie Gayet et François Hollande se sont rendus, main dans la main, au Gala de l'Espoir organisé par la Ligue contre le cancer. Le 22 octobre 2019, le couple a assisté à la 27e édition de l'événement au théâtre des Champs-Élysées dans le 8e arrondissement de Paris. Une date loin d'être choisie au hasard, puisque la soirée tombait en plein Octobre rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds.

Faire avancer la recherche, accompagner les malades, développer la prévention... telles sont les missions de la Ligue contre le cancer. C'est dans cet objectif que Julie Gayet et François Hollande se sont joints aux autres invités de Jean-Loup Arnaud, président du comité de Paris de l'organisme. Au bras de son ancien président, la belle actrice a illuminé les lieux : vêtue d'une élégante robe noire et d'une veste blanc cassé, elle était sans conteste la touche chic et choc du gala de bienfaisance.

Où en est le couple ?

Voilà de nombreuses années que les tourtereaux affrontent ensemble le quotidien. Difficile de retracer l'origine de leur amour, le couple étant d'une pudeur extrême. Le 9 décembre 2017, Julie Gayet et François Hollande se sont toutefois affichés ensemble, pour la première fois publiquement, à l'occasion de la cérémonie d'hommage au rockeur Johnny Hallyday.

S'ils ont passé les vacances côte à côte, difficile pour autant de les imaginer devant l'autel dans les prochains mois. "Je ne me suis pas mariée cet été, corrigeait-elle fin août dans l'émission À la bonne heure. Certaines personnes m'ont félicitée, mais non !" En revanche, les amoureux ont bel et bien emménagé ensemble. Propriétaires d'un pied-à-terre en Corrèze, ils ont également fait l'acquisition d'une maison dans le 14e arrondissement de Paris, "dans une rue discrète", afin de pouvoir quitter le 20e.