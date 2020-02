Valérie Trierweiler étonne avec une vanne sur l'infidélité de François Hollande

On ne sait pas si elle a totalement pardonné son infidélité à François Hollande, mais l'ancienne première dame et journaliste Valérie Trierweiler semble être définitivement passée à autre chose. En témoigne sa vanne inattendue balancée sur le plateau d'On n'est pas couché, le 8 février...

Elle enfilait un costume temporaire de chroniqueuse pour l'émission culte de France 2 et recevait notamment le duo de comédiens formé par François Berléand et François-Xavier Demaison. Les deux hommes présentaient leur pièce de théâtre intitulée Par le bout du nez, qui se joue sur les planches du Théâtre Antoine dans le 10e arrondissement de Paris ; un établissement dont Laurent Ruquier a longtemps été co-propriétaire.

Une pièce aux accents politiques puisque François-Xavier Demaison y interprète un président de la République ayant remporté l'élection mais qui souffre de difficultés à s'exprimer en public à cause d'un blocage. Il va recevoir l'aide bienvenue de François Berléand qui, de son côté, joue un psychologue. "Il y a un chronomètre, il y a ce discours [d'investiture, NDLR] qui arrive, cette échéance irrévocable, et il a ce problème, et doit le résoudre... Ce psy a une obligation de résultat, donc tous les moyens sont bons !", a ainsi raconté François-Xavier Demaison.

C'est à la fin de son petit résumé, que Valérie Trierweiler a sauté sur l'occasion pour lâcher une vanne. "Et acheter un scooter, vous y avez pensé ?", a-t-elle demandé. Petit rire gêné du comédien, légers gloussements dans le public puis véritables rires en plateau... "Ça a été long ! Ouh la la hein, ça a été long !", a ajouté, très amusée, l'ancienne première dame bafouée qui faisait référence aux infidélités de son ancien compagnon François Hollande avec la comédienne Julie Gayet. Même Laurent Ruquier a été cueilli par cette réponse du tac au tac. "Mais enfin Valérie ? Alors ça, vous me surprendrez toujours !", lui a-t-il rétorqué.

Valérie Trierweiler a depuis retrouvé l'amour auprès du séduisant Romain Magellan.