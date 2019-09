Valérie Trierweiler et sa rencontre avec Romain : "Il n'était pas libre"

L'an dernier, Valérie Trierweiler officialisait sa nouvelle relation amoureuse avec l'ancien rugbyman Romain Magellan. Alors qu'elle publie On se donne des nouvelles, la journaliste de 54 ans fait le point sur sa vie actuelle, aussi bien personnelle que professionnelle. Interrogée par Elle, elle est revenue sur sa rencontre avec celui qui a succédé à François Hollande dans son coeur...

C'est par le biais associatif que Valérie Trierweiler et Romain Magellan se sont rencontrés. L'ancienne première dame, marraine fidèle et active du Secours populaire, avait reçu une jeune fille prénommée Solenne à l'Élysée, invitée par une autre association : ELA. Association pour laquelle collabore l'ex-sportif. Lors des 17 ans de l'adolescente, qui souffre de leucodystrophie, les deux ont été invités et ont commencé à se trouver des atomes crochus.

"On a pris un café, je lui ai offert mon livre Le Secret d'Adèle, qui venait de sortir, bon, là, il a compris et nous avons commencé à nous voir, mais tout en douceur. Un peu parce qu'il a huit ans de moins que moi, beaucoup parce que j'avais du mal à faire confiance à un homme à cette époque", a-t-elle expliqué. Et Valérie Trierweiler d'ajouter : "En plus, il n'était pas libre, et je ne voulais pas faire vivre à une femme ce que j'avais vécu : se prendre la une d'un tabloïd dans la figure ! C'est pourquoi il a fait les choses dans l'ordre. Nous avons pris notre temps parce que nous savions que c'était une véritable histoire." Depuis qu'elle sort avec Romain, Valérie Trierweiler affirme qu'il lui apporte beaucoup et que ses fils, Léonard, Anatole et Lorrain, l'adorent !

Thomas Montet

L'interview intégrale de Valérie Trierweiler est à lire dans Elle, dans les kiosques le 19 septembre 2019.