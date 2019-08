Valérie Trierweiler : Look à la cool avec Isabelle Ithurburu à la plage

Certes, Valérie Trierweiler se prépare activement pour sa rentrée littéraire, elle qui va sortir le livre On se donne des nouvelles, mais cela ne l'empêche pas de trouver le temps pour ses autres occupations. L'ancienne première dame, marraine fidèle du Secours populaire, a ainsi pris part à une sortie à la mer le 21 août.

Le Secours populaire, qui a récemment perdu son mythique président Julien Lauprêtre, organisait la 40e édition de la Journée des oubliés des vacances, sur les plages de Deauville. Depuis quarante ans, partout en France, le Secours populaire français permet chaque année à des milliers d'enfants qui n'ont pas eu la chance de partir en vacances de bénéficier d'une journée à la mer, à la montagne, au parc, au zoo, dans un parc d'attractions... L'année dernière, ce sont 39 205 enfants qui ont pu partir une journée en vacances !

Valérie Trierweiler pouvait ainsi être vue avec un look à la cool, casquette sur la tête, marinière et jean. Assise dans le sable, elle n'a pas hésité à jouer avec les enfants. La maman de Léonard, Anatole et Lorrain était sans doute ravie de se montrer disponible pour les plus jeunes.

Lors de cette journée sous le soleil, il fallait aussi compter sur la présence de la chanteuse Isabelle Aubret, du joueur de handball Thierry Omeyer ou encore la journaliste et animatrice Isabelle Ithurburu, l'animateur Raphäl Yem accompagné de sa fille, le champion du monde de taekwondo Mamédy Doucara...

Cette année, le parrain de la campagne Vacances 2019 du Secours populaire est l'animateur – qui se dit ruiné – Stéphane Bern. "J'ai accepté avec joie de m'engager aux côtés du Secours populaire, parce que je sais tout le travail qui est accompli chaque année pour permettre à des enfants qui sont défavorisés de pouvoir bénéficier d'un droit, ce qui me paraît être un droit pour tous, c'est celui de partir en vacances, de voir la mer, d'aller à la campagne...", a-t-il confié à l'association.

Thomas Montet