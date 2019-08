Stéphane Bern ruiné : "J'ai hypothéqué mon appartement..."

Passionné d'histoire et de "vieilles pierres", Stéphane Bern s'est offert en 2012 le collège royal et militaire de Thiron-Gardais, en Eure-et-Loir. Un établissement qui tombait en ruines et qui lui coûte cher en restauration... Auprès de nos confrères du magazine Télé Loisirs, l'animateur de 55 ans se dit ruiné !

Stéphane Bern a dû débourser 300 000 euros pour l'achat de ce trésor datant du XVIIe siècle. "Et sa restauration doit représenter 4 millions d'euros", poursuit-il. Mais quand on aime, on ne compte pas : "J'ai eu un coup de coeur et sa restauration est devenue l'aventure de ma vie." Toutefois, l'animateur aux commandes de Secrets d'histoire et du Village préféré des Français a dû faire quelques sacrifices : "Évidemment, j'ai hypothéqué mon appartement et emprunté sur plus de vingt-cinq ans. J'ai refusé les subventions, sauf pour le petit musée. Si je suis très objectif avec moi-même, je suis ruiné, mais fier ! Fier d'avoir sauvé ce lieu d'Histoire, fier qu'il se visite. J'adore le faire visiter !"

Ainsi, les revenus de Stéphane Bern servent en grande partie à financer les travaux. "J'aime écrire, la pub, ça m'amusait. Mais bien sûr, l'argent gagné me sert à la restauration de Thiron-Gardais. Je n'ai aucun autre goût de luxe", assure-t-il. Et de confier que sa publicité pour les vérandas lui a permis de réaliser "une petite pièce". "L'Histoire a un prix. Mais depuis que je travaille, bénévolement, pour la Mission patrimoine, j'ai cessé les publicités ou les émissions trop légères. J'ai une éthique sincère et le patrimoine au nom de l'État mérite cet engagement. Les banques heureusement ont continué à me suivre", poursuit l'animateur.

Enfin, Stéphane Bern est propriétaire de deux autres appartements : un à Paris et un en Grèce. "J'ai choisi mon appartement parce que Victor Hugo y a vécu, mais ma maison de pêcheur sur l'île de Paros n'a rien de patrimonial. Quoique, dans quelques années...", s'amuse-t-il.

