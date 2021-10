Brigitte et Emmanuel Macron plus amoureux que jamais : "On voit qu'ils se dévorent des yeux"

Avec son livre Tant qu'on est tous les deux (éditions Flammarion/Versilio), l'écrivaine et journaliste Gaël Tchakaloff conte le couple formé par Brigitte et Emmanuel Macron, après les avoir côtoyés durant cinq années. Depuis la sortie de cet ouvrage, des distances ont été prises entre les deux intéressées et la romancière. On peut les deviner d'ailleurs lorsqu'on voit l'autrice en interview pour Femme actuelle en ce mois d'octobre : elle ne semble plus être très proche du couple présidentiel, expliquant ne pas savoir s'ils ont lu ou pas son livre ou précisant que s'ils n'ont pas interféré à son processus d'écriture, ils n'ont pas voulu pour autant en discuter avec elle. Ce qui ne l'empêchera pas de continuer à louer la force du duo qui fascine les Français depuis l'élection présidentielle 2017.

Pour Gaël Tchakaloff, Brigitte Macron est une première dame qui ne ressemble à aucune autre : "Elle est puissante parce qu'elle a eu une histoire, je pense personnelle, qui est très dure. Ça lui a donné une force qui fait que, quand on est ami avec elle, on a l'impression qu'on peut traverser la muraille de Chine, elle n'a pas froid aux yeux, elle peut tout faire. (...) Elle n'a pas peur des codes, elle est prête à tout réinventer."

Avec cette force, Brigitte Macron a pu construire son couple, envers et contre tout. Mère de trois enfants qu'elle a eu avec son premier mari, André-Louis Auzière, elle a épousé en 2007 celui qui a accédé à la présidence. Elle a réussi à surmonter les critiques pour qu'aujourd'hui, son couple soit pris comme exemple : "Ce qu'on voudrait tous avoir au bout de vingt ans de vie commune, un lien très ludique, ils se marrent beaucoup ensemble, ils se font des blagues, ils ont gardé une légèreté et une insouciance incroyable. Quand ils se voient, on a l'impression qu'ils ne se sont pas vus depuis trois ans, ils se touchent, s'embrassent dans le cou, on voit qu'ils se dévorent des yeux."

Si l'écrivaine partage avec le lecteur le romantisme qui nourrit la relation de ces deux personnalités très médiatisées, dans les pages de son livre, elle s'immisce aussi dans leur intimité en revenant notamment sur les relations de Brigitte Macron avec la mère de son mari, Françoise Noguès.