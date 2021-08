Emmanuel et Brigitte Macron : La mère du président a-t-elle tenté de les séparer au tout début ?

Dans son livre Tant qu'on est tous les deux (aux éditions Flammarion/Versilio), sorti le 25 août 2021, la journaliste et écrivaine Gaël Tchakaloff raconte les coulisses de la vie du couple Macron à l'Elysée. Il faut dire qu'elle a été leur amie durant 5 ans, avant d'être finalement mise à l'écart à cause de son récit. Dans son ouvrage, elle revient notamment sur les débuts de cette histoire d'amour hors du commun et cite un personnage clef : François Noguès, la mère du président.

Avant même qu'Emmanuel Macron ne tombe amoureux de sa professeure de français du lycée La Providence d'Amiens, sa mère connaissait bien cette dernière. "Elle habitait dans la rue qui se situait entre chez nous et chez mes parents, se souvient-elle dans le livre, dont le magazine Gala publie des extraits ce jeudi. Je la connaissais et l'admirais parce qu'elle avait été la prof de français d'Estelle, ma fille cadette, qui faisait également du théâtre." Avant même de passer son baccalauréat, Emmanuel Macron a quitté Amiens et son lycée pour rejoindre Paris et une chambre de bonne. Cette décision était-elle liée à son coup de foudre inattendu pour son enseignante, alors plus âgée de 24 ans, mariée et mère de famille ? Du tout.

Si Emmanuel Macron est parti, c'est par ambition. "Il fallait trouver un établissement qui puisse le tirer vers le haut, très rapidement, on a tous pensé qu'il devait aller à Paris, cela n'avait rien à voir avec Brigitte, a expliqué la mère du chef de l'Etat. C'est d'ailleurs lui qui fait la demande et s'occupe des démarches pour entrer au lycée Henri-IV, lui qui remplit seul les papiers." Une séparation géographique qui ne l'a pas empêché d'entamer une véritable histoire d'amour avec Brigitte Trogneux. Cette dernière a fini par divorcer de son premier mari en 2006, avant d'épouser son jeune compagnon l'année suivante.