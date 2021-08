Emmanuel Macron : Sa mère donne son avis sur sa relation avec Brigitte !

Leur histoire d'amour a souvent été décriée, jamais ébranlée. Le 25 août 2021, le peuple français en apprendra davantage à propos du couple qui réside à l'Elysée dans l'ouvrage Tant qu'on est tous les deux, de Gaël Tchakaloff, aux éditions Flammarion/Versilio. Pour écrire ces pages, la journaliste et écrivaine a suivi les déplacements de Brigitte et Emmanuel Macron pendant deux ans, a passé cinq années dans leur intimité et a même noué une amitié sincère avec la première dame.

En parcourant la vie privée des tourtereaux présidentiels, Gaël Tchakaloff a rencontré les amis, les ennemies, les amis-ennemis de notre dirigeant tricolore. Elle a même eu l'occasion d'échanger avec sa mère, "témoin des rumeurs, des fantasmes, des mensonges, des commérages, des hypocrisies engendrés par l'histoire d'amour entre Brigitte et Emmanuel Macron." A-t-elle été choquée, surprise par les vingt-cinq ans qui les séparent ? Oui et non. Si l'on peut lire dans l'ouvrage - dont certains extraits ont été diffusés par le journal Le Point - qu'elle a eu besoin d'une poignées d'années "pour comprendre que son Manu" débutait "l'histoire d'amour de sa vie", Françoise Nogès semble tout à fait apaisée à ce sujet.

Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille

Il faut dire qu'elles se sont côtoyées bien avant de se retrouver à la mairie, en 2007, face au même homme. Françoise Nogès et Brigitte Macron ont été voisines, dans le passé, à Amiens. "Je la connaissais et je l'admirais parce qu'elle avait été la prof de français d'Estelle, ma fille cadette, qui faisait également du théâtre, explique la mère d'Emmanuel Macron. Je l'ai beaucoup vue." Quant à leurs relations familiales, elles semblent être plus que cordiales, teintées de conversations politiques passionnantes et d'analyses médiatiques régulières. "Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille, assure-t-elle. C'est une amie comme je n'en ai pas d'autres. On a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout." On peut donc dire que Brigitte a été validée, haut la main, par la famille de son époux...

Retrouvez les extraits de "Tant qu'on est tous les deux", le livre de Gaël Tchakaloff, dans le magazine Le Point, n° 2557 du 19 août 2021.