Emmanuel Macron, un président sans enfant : sa mère explique ce choix

L'intérêt grandit autour du livre Tant qu'on est tous les deux. Cet ouvrage à paraître le 25 août 2021 (aux éditions Flammarion/Versilio) dévoile pour la première fois l'intimité d'Emmanuel et Brigitte Macron à l'Elysée. Un récit composé par la journaliste et écrivaine Gaël Tchakaloff, amie proche du couple présidentiel pendant près de 5 ans, avant d'être mise à distance à cause de son livre, que les Macron - et leurs conseillers - rejettent en bloc. Le président de la République et son épouse ne l'auraient d'ailleurs pas lu...

Dans son édition du 19 août 2021, le magazine Le Point dévoile certains extraits de l'ouvrage tant attendu (ou pas... question de point de vue). On découvre notamment un passage consacré à la mère du président de 43 ans : Françoise Noguès. En plus de confier à quel point Brigitte Macron est "une amie, sa confidente", cette dernière a commenté le fait qu'Emmanuel Macron n'a pas d'enfant. "En 2000, je suis partie en vacances avec eux. Je me suis rapidement aperçue qu'il n'était pas grave, pas essentiel, que Manu n'ait pas d'enfants, s'est-elle souvenue auprès de l'auteure. Quand je vois son frère Laurent qui en a quatre, il est clair que Manu n'aurait pas pu avoir le même profil de famille, je ne pense pas que les enfants soient sa priorité."

Pour autant, le couple présidentiel vit entouré d'enfants. Il y a bien sûr les sept petits-enfants de Brigitte Macron, dont elle est si proche, mais aussi les neveux et nièces du chef de l'Etat. Tous se considèrent d'ailleurs comme des "cousins" : une "drôle de famille, véritable famille", commente Gaël Tchakaloff. Malgré le poids du pouvoir et un mandat particulièrement éprouvant, marqué par les Gilets jaunes et la crise sanitaire, Emmanuel Macron serait "heureux" selon sa mère : "Oui, je pense qu'il l'est, qu'il l'a toujours été." Un bonheur qui puise sa source dans son mariage avec Brigitte, soutien infaillible et discret depuis maintenant 27 ans.