Diaporama Emmanuel Macron, un président sans enfant : sa mère explique ce choix

Le président de la République française Emmanuel Macron et sa femme la Première Dame Brigitte Macron - Le président de la République française reçoit les chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers ayant fait le déplacement en France pour rendre hommage au Président Jacques Chirac au Palais de l'Elysée, à Paris. © Cyril Moreau/Bestimage

Le président de la république, Emmanuel Macron et la première dame, Brigitte Macron reçoivent Sergio Mattarella, Président de la République italienne et sa fille Laura Mattarella pour un dîner d'Etat au palais de l'Elysée, Paris, le 5 juillet 2021. © Stéphane Lemouton / Bestimage

10 / 15

Le président de la république Emmanuel Macron, sa femme Brigitte Macron et Daniel Fasquelle, maire du Touquet Paris Plage - Le président de la république et sa femme vont voter pour le second tour des élections régionales et départementales au palais des Congres au Touquet le 27 juin 2021 © Romain Gaillard / Pool / Bestimage