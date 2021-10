Tiphaine Auzière : La fille de Brigitte Macron stylée et rock au défilé Etam

Comme sa célèbre mère Brigitte Macron, Tiphaine Auzière a un goût prononcé pour la mode. Elle a pu apprécier le travail de la marque Etam le 4 octobre 2021 lors du défilé organisé au Palais-Garnier à Paris, dans le cadre de la Fashion Week parisienne. Pour assister à l'événement, elle a choisi un look à la fois stylé, rock et décontracté : jeans, veste fluide, gilet et escarpins noirs, dans un charmant camaïeu de gris foncé.

Tandis que son frère Sébastien était quelques jours plus tôt dans les tribunes du Parc des princes en famille pour un match du PSG, Tiphaine Auzière a préféré le parvis du prestigieux opéra Garnier et admirer les nouvelles créations de lingerie. L'égérie Etam Constance Jablonski a ouvert le show vêtue d'un tutu tel un cygne, rapidement suivie par Mélodie Vaxelaire, Chloé Lecareux, Thylane Blondeau et Lena Simonne. "Notre collection de lingerie va prendre vie au son d'un line-up inspirant et... délicieusement anachronique", a déclaré l'enseigne de lingerie sur Facebook.