Brigitte Macron : Sa fille Tiphaine Auzière présente aux côtés d'Éric Dupond-Moretti

C'est justement avec Thibault Guilluy (comme suppléante de ce dernier), toujours pour le parti LREM, que Tiphaine s'était présentée, en 2017, aux élections législatives dans la 4e circonscription du Pas-de-Calais. Sa défaite n'a affecté en rien son "engagement citoyen", terme qu'elle préfère à celui de "politique".

Eric Dupond-Moretti a trouvé chez elle un soutien de poids aux régionales, initialement prévues au mois de mars mais repoussées aux 20 et 27 juin 2021. Tiphaine Auzière a toujours dit et pensé le plus grand bien du redoutable avocat, en qui la belle-fille du président de la République Emmanuel Macron plaçait "beaucoup d'espoir" suite à sa l'annonce de sa nomination en garde des Sceaux au sein du gouvernement de Jean Castex.

"Je ne suis pas un ministre de salon. J'ai toujours été sur le terrain. Je veux combattre", confiait-il récemment. Tiphaine Auzière, la benjamine de Brigitte Macron et son ex-mari André-Louis Auzière, en fait autant. En attendant de se réinscrire à son tour sur une liste électorale ?