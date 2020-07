Emmanuel Macron : Sa belle-fille "scandalisée" par la violence des attaques

Emmanuel Macron est marié depuis 1993 à Brigitte Macron, ce qui a fait de Tiphaine Auzière sa belle-fille. Cette proximité familiale n'est pas toujours facile à gérer pour l'avocate en droit des affaires de 36 ans.

Au cours d'une interview accordée au magazine Gala (numéro du 2 juillet 2020), la fille cadette de Brigitte Macron évoque son beau-père et lui témoigne une profonde affection et une grande confiance.

Tiphaine Auzière est consciente que le confinement a été une période extrêmement difficile à gérer pour Emmanuel Macron et elle salue son travail depuis toujours. "Je suis admirative de sa capacité de travail, de son énergie et de sa détermination à essayer de trouver des solutions durant ce quinquennat qui a connu des crises inédites", confie-t-elle. Depuis la première heure, la fille de Brigitte Macron soutient son beau-père et la République en marche. Lors de la campagne d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle, elle se trouvait souvent dans les tribunes de ses meetings. Elle était également là lors de sa victoire le 7 mai 2017 et lorsqu'il avait prononcé son discours devant la pyramide au musée du Louvre. Tiphaine était également présente lors de l'entrée d'Emmanuel Macron à l'Élysée et la cérémonie d'investiture le 14 mai. Elle était accompagnée de son conjoint Antoine, et tous les enfants de Brigitte Macron s'étaient déplacés pour ce grand moment.

Mais la fonction de président de la République s'accompagne aussi malheureusement de sombres facettes comme les critiques qui peuvent parfois être très violentes et imagées. Pour Tiphaine Auzière certaines vont beaucoup trop loin et il est important d'en protéger les enfants. "Qu'on aime l'homme ou pas, il y a une question de respect de la fonction. Nous, les adultes de la famille, nous sommes armés et les critiques renforcent encore le lien entre nous qui est très solide. Mais il faut veiller à ce que les enfants ne soient pas déstabilisés par des propos désagréables à l'école", explique-t-elle. Elle-même maman de deux jeunes enfants, Aurèle, 4 ans et Élise, 7 ans, Tiphaine Auzière est très prudente : "Je prends les devants et leur explique beaucoup les choses pour les rendre citoyens et qu'ils comprennent ce qui se passe. Je suis scandalisée quand je vois Emmanuel Macron dans une scène de pendaison ou de décapitation, je ne sais plus, je ne veux pas voir ce qui circule... je trouve cet excès de violence détestable. J'essaye de préserver mes enfants de ces images."

Avocate de formation, la fille de Brigitte Macron se lance aujourd'hui un nouveau défi, celui de la création d'un lycée privé à Paris, baptisé Autrement, qui a pour vocation d'offrir une éducation d'excellence à tous.

L'intégralité de l'interview de Tiphaine Auzière est à retrouver dans Gala dans les kiosques le 2 juillet 2020.