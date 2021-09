Sébastien Auzière : Le fils discret de Brigitte Macron vibre en famille pour le PSG

Il y avait du monde dans les tribunes du match opposant ce mardi 28 septembre 2021 le Paris-Saint-Germain à Manchester City pour la deuxième journée de la Ligue des Champions. L'équipe parisienne a remporté la victoire 2-0 au Parc des princes, applaudie par un stade en ébullition, notamment devant le premier but de Lionel Messi. Dans les tribunes VIP, on pouvait remarquer la présence d'habitués tels que Jamel Debbouze et Kev Adams, mais également d'Ed Sheeran, certainement présent pour soutenir la malheureuse équipe anglaise. Les politiques aussi font le déplacement et si Emmanuel Macron n'était pas de la partie en raison de son agenda présidentiel plein, son beau-fils, le discret Sébastien Auzière, a eu la chance d'assister à cette manifestation sportive.

Des trois enfants que Brigitte Macron a eus avec son premier mari André-Louis Auzière, Tiphaine Auzière est certainement la plus médiatisée. Mais ce mardi, c'est sur son frère aîné que l'attention se porte. Il faisait partie du public du match PSG-Manchester City et a applaudi les actions des footballeurs en compagnie de sa famille. Père de deux enfants, ce vice-président de l'institut d'études Kantar Health a emmené au stade son fils et se trouve également au côté de sa femme Christelle Lorenzato Auzière, responsable biostatistique oncologie à Sanofi.

Dans les gradins, les plus observateurs ont remarqué également la présence de François Baroin, sans sa bien-aimée Michèle Laroque mais affublé d'une béquille. Le maire de Troyes n'a pas caché son enthousiasme, tout comme Manuel Valls. L'ancien Premier ministre a assisté à l'événement avec Susana Gallardo Torrededia, héritière espagnole de l'industrie pharmaceutique qu'il a épousée en 2019. L'actuel maire de Paris en lice pour les présidentielles, Anne Hidalgo, la ministre des Sports Roxana Maracineanu et celui de l'Education, Jean-Michel Blanquer, font aussi partie des supporters de cette soirée foot.