Manuel Valls remarié : il a épousé Susana Gallardo en toute intimité

Manuel Valls avait annoncé ses fiançailles avec Susana Gallardo en mai dernier à la télévision. En course pour décrocher la mairie de Barcelone, qui lui est largement passée sous le nez, l'homme politique s'était exprimé dans l'émission télé d'actualités politique Al Rojo Vivo, sur la chaîne espagnole La Sexta.

Alors que le journaliste Antonio Ferreras avait tenté un coup de poker en lui lançant : "On verra si la candidat Valls, qui va se marier à Barcelone, va rester à Barcelone"? Manuel Valls n'avait pas botté en touche sur le sujet, bien au contraire. "Vous êtes un journaliste bien informé, avait-t-il répliqué avec amusement. Mais ce sont les choses de la vie et ce sont même les belles choses de la vie. C'est très personnel, ce que vous venez de dire ici à des millions de personnes dont je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Mais, bon, je suis heureux et c'est très important, y compris pour ce que je décide au niveau politique. C'est important d'être heureux et je le souhaite à tout le monde", avait-il déclaré devant les caméras.

Lors de cette grande annonce, l'ex-bras droit de François Hollande fréquentait Susana Gallardo depuis à peine un an. Le couple avait officialisé son histoire d'amour en octobre 2018, quelques mois seulement après l'annonce de son divorce avec Anne Gravoin. Tout comme son ex-mari, la violoniste de 53 ans a retrouvé l'amour auprès du chef d'orchestre Nicolas Guiraud. Le couple était de sortie le 12 septembre dernier à l'occasion de l'inauguration du Manko, Le Club, sur l'avenue Montaigne à Paris.

Resté marié huit ans à Anne Gravoin, Manuel Valls a précédemment été uni à Nathalie Soulié, la mère de ses quatre enfants (Benjamin, né en 1991, Ugo, né en 1993, et les jumeaux Alice et Joachim, nés en 1999).

Pour rappel, Susana Gallardo est l'héritière des laboratoires pharmaceutiques Almirall et a été pendant trois décennies l'épouse d'Alberto Palathi, 26e fortune d'Espagne et patron de Pronovias, maison spécialisée dans les robes de mariées. Ensemble, ils formaient un binôme au patrimoine estimé, en 2017 par Forbes, à 900 millions d'euros. Parents de trois enfants adultes, ils avaient annoncé leur divorce il y a trois ans.