Clara Morgane en robe noire décolletée, pour une grande soirée avec Garou

Soirée mémorable le 12 septembre 2019 au Manko, Le club. Pas seulement parce qu'Anne Gravoin, l'ex-femme de Manuel Valls, s'est affichée avec son compagnon, le chef d'orchestre Nicolas Guiraud, mais aussi parce que le bel établissement parisien situé sur l'avenue Montaigne a fait le plein de personnalités pour sa grande inauguration. Manko a en effet changé de son nom et a été rebaptisé Manko, Le club. Une nouvelle aventure à laquelle participe le chanteur Garou qui est associé depuis l'ouverture Benjamin Patou et Tony Gomez pour ce beau projet.

Réputé pour sa cuisine péruvienne et ses soirées cabaret, l'adresse du 8e arrondissement a ainsi vu défiler les stars le 12 septembre. Candidate de la saison 10 de Danse avec les stars, qui débute le 21 septembre prochain sur TF1, Clara Morgane s'est offert un moment de détente après sa journée d'entraînement. L'apprentie danseuse de 38 ans, sensuelle dans une robe noire, était accompagnée de son danseur Maxime Dereymez. Le duo a pu profiter de la prestation vocale offerte par Garou qui n'a pas pu résister à l'appel de la scène. Le chanteur québécois de 47 ans a été rejoint par un autre ancien coach The Voice (TF1), Louis Bertignac. Venu avec sa compagne Laetitia, le chanteur de 65 ans a mis de l'ambiance auprès des invités, tout comme Ariel Wizman qui s'est emparé des platines.

Parmi eux, l'ancienne Miss France Malika Ménard ou encore Arnaud Ducret, fraîchement revenu du Festival de la fiction de La Rochelle, où il a présenté la mini-série Un homme ordinaire avec Emilie Dequenne. L'acteur et humoriste de 40 ans était accompagné de sa moitié, Claire Francisci. Tout comme lui, les journalistes Thierry Moreau et Bernard de la Villardière, l'animateur Pierre Dhostel sont venus en couple.

Cette soirée d'inauguration a également été marquée par la présence du chanteur Calogero, de Pierre-Jean Chalençon, l'incontournable collectionneur de l'émission Affaire Conclue (France 2), du réalisateur Claude Lelouch, de l'acteur Christophe Lambert, du producteur Elie Chouraqui, d'Orlando et Sylvie Rousseau la directrice de Dior, de l'humoriste et comédien Pierre Palmade ou encore celle de Frédéric Beigbeder. Autant de personnalités régalées par Garou, Tony Gomez et Benjamin Patou...