Anne Gravoin divorcée de Manuel Valls : soirée avec son compagnon au Manko

Anne Gravoin et Nicolas Guiraud se connaissent depuis longtemps. Leur même passion pour la musique les a souvent conduits à travailler ensemble. Aujourd'hui, leur complicité n'est plus seulement musicale mais bien plus intime. En effet, la violoniste de 53 ans forme un couple avec le chef d'orchestre.

Depuis quelques mois déjà, les deux musiciens multiplient les apparitions ensemble, partageant une proximité non dissimulée devant les photographes, comme en juin dernier, lorsqu'ils avaient participé à l'inauguration de l'hôtel Barrière Le Grand Hôtel Dinard.

Le 12 septembre 2019, Anne Gravoin et Nicolas Guiraud ont été conviés à une autre inauguration, celle du club Manko à Paris, qui célébrait sa rentrée. Tout de noir vêtue, la violoniste est restée très sobre devant les photographes pour des poses officielles avec son compagnon. Mais une fois sur la piste de danse, changement d'ambiance puisqu'Anne Gravoin s'est laissé emporter par la musique aux côtés de Benjamin Patou, PDG de Moma Group.

Cette relation est la première d'Anne Gravoin depuis son divorce d'avec Manuel Valls. L'ancien Premier ministre de 57 ans avait officialisé leur séparation après douze ans d'amour en avril 2018, auprès de Paris Match. Peu de temps après, celui qui a brigué la mairie de Barcelone, en vain, avait tourné la page auprès de l'héritière catalane Susana Gallardo. Le couple, fiancé, se mariera samedi 14 septembre sur les îles des Baléares.