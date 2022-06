Manuell Valls : D'où vient l'immense fortune de sa femme Susana Gallardo, millionnaire catalane ?

Depuis 2018, l'ancien Premier ministre français Manuel Valls est en couple avec la femme d'affaires catalane Susana Gallardo. Le couple s'est même marié en 2019. Depuis, il reçoit le soutien inconditionnel de son épouse dans sa tentative de come back politique en France après avoir échoué à Barcelone ; il vient de subir un énième revers lors des législatives 2022. Mais qui est cette femme à la tête d'une immense fortune ?

Aujourd'hui âgée de 57 ans, Susana Gallardo est originaire de Barcelone et est une figure de la haute bourgeoisie catalane. Mais elle est en faveur d'une Espagne unie et ce n'est pas pour rien qu'elle avait apporté son soutien à son mari Manuel Valls lorsque celui-ci visait la mairie de Barcelone sous la bannière anti-indépendantistes. Elle est la petite-fille d'Antonio Gallardo Carreras, fondateur des laboratoires pharmaceutiques Almirall. Une entreprise qui a notamment généré un chiffre d'affaires de 855 millions d'euros en 2019... L'héritière, qui a étudié les sciences politiques et économiques à Oxford et est diplômée en banque et finance de la City of London Polytechnic, est membre depuis 2020 du Conseil de Surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield.

Susana Gallardo préside également le conseil de famille de Landon Grupo Corporativo (dans le domaine de l'immobilier) tout en gérant les intérêts de sa famille dans Almirall et Goodgrower (qui gère le deuxième plus grand groupe d'hôpitaux privés en Espagne). Auparavant, elle a été administratrice d'Abertis et vice-présidente de la société Pronovias. Elle a siégé au conseil d'administration de CaixaBank mais a aussi été membre du conseil d'administration de Criteria Caixa et présidente de son comité d'audit.

Côté vie privée, Susana Gallardo a été mariée pendant plus de trente ans à Alberto Palatchi, ancien patron de Pronovias, maison spécialisée dans les robes de mariées dont il a vendu ses parts à un groupe britannique pour une somme estimée entre 550 et 655 millions de dollars. En 2018, le magazine Forbes estimait la fortune de celui-ci à 1,1 milliard de dollars (environ 933 millions d'euros)... On imagine qu'elle n'est pas sortie bredouille de son divorce. Avec son ex-mari, la femme d'affaires a eu trois enfants.