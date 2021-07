Michèle Laroque et François Baroin en couple depuis 12 ans : comment ils se sont rencontrés

Il y aura du beau monde ce soir sur France 2. La chaîne publique retransmet Les comiques préférés des Français : 50 ans d'humour, une émission dédiée aux humoristes et qui sera la première animée par Laurence Boccolini sur la chaîne où elle vient de débarquer. Parmi les invités, une pléiade de stars made in France, à commencer par les grands noms de l'humour, comme Anne Roumanoff, Jean-Marie Bigard ou encore Pierre Palmade. Une autre artiste, bien connue du grand public sera de la partie : Michèle Laroque.

La comédienne et humoriste de 61 ans poursuit sa longue et belle carrière au cinéma et à la télévision, mais elle se fait plus discrète sur le couple qu'elle forme depuis l'été 2008 avec l'homme politique François Baroin, 56 ans. Leur rencontre s'est faite lors de la fête d'anniversaire organisée pour les 80 ans de Line Renaud. Présent au côté de Jacques Chirac, son mentor, l'actuel maire de Troyes va faire la connaissance de Michèle Laroque grâce à l'intervention de Bernadette Chirac.

Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble. Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signifie que notre style de vie fonctionne bien

Dès le lendemain, ils décident de se revoir et leur histoire dure encore aujourd'hui. La mère de la jeune Oriane va néanmoins faire profil bas et garder leur relation à l'écart des projecteurs en faisant assez peu de confessions sur son histoire d'amour, même si elle admet par moments certains défauts chez son compagnon. Une discrétion telle que certains se demandent même si les deux tourtereaux sont toujours ensemble, ce qui a le don d'amuser la réalisatrice. "J'adore qu'on se pose la question (...) Il est vrai qu'on se montre rarement ensemble. Je suis ravie de brouiller les pistes, cela signifie que notre style de vie fonctionne bien", admet-elle en 2017 dans Gala.

Une relation qui dure depuis de nombreuses années et Michèle Laroque est d'ailleurs prête à tous les sacrifices pour son homme. Pour cela, ils suivent le fameux adage : Pour vivre heureux, vivons cachés !

Retrouvez Michèle Laroque dans l'émission Les comiques préférés des Français : 50 ans d'humour, ce jeudi 1er juillet à 21h05 sur France 2.