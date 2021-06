Tout le monde veut prendre sa place : Nagui remplacé par une célèbre animatrice !

Gros changement pour Nagui la saison prochaine. A la rentrée, le présentateur de 59 ans ne sera plus aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place, sur France 2. La chaîne a donc dû lui trouver un remplaçant et, le 8 juin 2021, nos confrères du Parisien ont dévoilé son nom.

Selon les informations du média, c'est Laurence Boccolini qui a décroché cette place très convoitée. Elle sera donc face à Jean-Luc Reichmann et ses 12 Coups de midi (TF1), un défi de taille qu'elle n'a pas peur de relever. Afin de convaincre la production et la chaîne de la choisir, l'ancienne présentatrice de TF1 a passé des essais en avril dernier, sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place, toujours selon Le Parisien. Son test a ensuite été soumis à un panel de téléspectateurs. "C'est là que tout s'est joué", est-il précisé.

Laurence Boccolini, que le public a récemment retrouvé à la coanimation de L'Eurovision avec Stéphane Bern, était en concurrence avec deux personnalités télévisées belges. A savoir Clair Jaz (que les téléspectateurs de France 3 ont pu voir cette année dans Plus belle la vie, dans la peau de Natacha Friedman) et Sara De Paduwa (élue animatrice préférée des Belges francophones, de 2015 à 2017, par le journal Le Soir). Mais c'est la maman de Willow qui a finalement été retenue. Et qui dit nouvelle présentatrice, dit nouvelle version. Le décor sera modifié, ainsi que les règles de la première manche du jeu. Afin que tout soit en place pour les vrais tournages le 1er juillet, la femme de 58 ans tournera de nouveaux pilotes dans les prochains jours. La diffusion devrait débuter mi-août.

C'est mi-avril que Nagui avait annoncé son choix d'arrêter la présentation de Tout le monde veut prendre sa place après quinze belles années, à l'occasion d'une interview pour Le Parisien. Il avait expliqué que c'était "par envie de changer" qu'il avait pris cette décision mûrement réfléchie. "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûr, si ce n'était pas un passage à vide, si ce n'était pas le blues. On m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n'avais le plus l'appétit. (...) Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix", avait notamment déclaré l'époux de Mélanie Page.