Nagui arrête Tout le monde veut prendre sa place : des différends avec son équipe ? Il explique

Coup de tonnerre dans le PAF. A l'occasion d'une interview pour nos confrères du Parisien, publiée ce 14 avril 2021, Nagui a annoncé qu'à la rentrée prochaine, il ne sera plus aux commandes de l'une de ses émissions phares sur France 2 : Tout le monde veut prendre sa place.

Cela fait quinze belles années que l'époux de Mélanie Page est aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place. Un jeu au cours duquel des candidats répondent à des questions dans l'espoir de déloger le champion de son fauteuil. Mais la saison prochaine, ce n'est plus Nagui qui le présentera, comme il l'a confié en exclusivité au Parisien. C'est "par envie de changer" qu'il a pris cette grande décision après mûre réflexion. "Ça fait presque trois ans que j'évoquais le besoin de rafraîchir le jeu, ne serait-ce que pour me renouveler. Je ressentais un décalage entre l'émission et moi. Quand j'en parlais, on essayait de me raisonner. On me demandait si j'étais sûr, si ce n'était pas un passage à vide, si ce n'était pas le blues. On m'a conseillé de prendre des vacances. Mais non. Je n'avais le plus l'appétit. (...) Je préfère arrêter avant qu'on m'arrête. Je ne reviendrai pas sur ce choix", a confié l'homme de 59 ans.

Nagui avait en effet "des envies de faire évoluer cette émission, de la moderniser un tout petit peu". Mais il se heurtait à un mur à chaque fois qu'il proposait des idées. En quinze ans, le jeu télévisé n'a donc pas changé, un grand regret pour lui. D'autant plus que N'oubliez pas les paroles, l'une de ses autres émissions, a évolué au fil des années. "Au final, c'est mieux pour tout le monde. J'en ai informé par courrier France 2 et la boîte Effervescence, avec qui je coproduis Tout le monde veut prendre sa place", a-t-il poursuivi.

On n'a pas la même vision des choses

Nos confrères ont évoqué une supposée mésentente avec sa coproductrice Simone Harari. Un mot qu'il ne veut pas entendre car il "sous-entend des drames, des portes qui claquent et des engueulades". "On n'a juste pas la même vision des choses. Ce jeu conçu pour durer une demi-heure est passé à quarante-cinq minutes sans changer le concept, ni le nombre de questions. Dans la première partie, les interviews prennent donc autant, voire plus, d'importance que le reste. Au-delà du plaisir que j'ai à échanger avec des candidats, ça implique que tout repose sur mon humeur, ma forme, mon sens de la repartie. Mais moi, je ne suis pas humoriste", a-t-il précisé.

Bonne ou mauvaise nouvelle selon les téléspectateurs, Tout le monde veut prendre sa place ne disparaîtra pas malgré la décision de Nagui. Selon ce dernier, le jeu va continuer, mais avec une personne dont il ne connaît pas l'identité. "Mais on ne m'a pas demandé mon avis", a-t-il assuré.

Nagui ne chômera pas pour autant. En plus de continuer à animer N'oubliez pas les paroles, dont la 5000e émission sera diffusée jeudi 15 avril, il sera en juin prochain aux commandes d'un nouveau jeu baptisé Le Club des invincibles. "Des grands champions de jeux, de tous les jeux, de toutes les chaînes, affronteront des personnalités sur leur domaine de prédilection", a-t-il révélé. Il prépare également une fiction pour TF1 et sera de retour la saison prochaine sur France Inter, dans La Bande originale.