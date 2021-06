Le Club des Invincibles : Mélanie Page chute, son mari Nagui l'enfonce !

Nagui a parié sur un tout nouveau divertissement, samedi 5 juin 2021, pour affronter La chanson de l'année diffusée sur TF1. Appelée Le Club des Invincibles, l'émission de France 2 avait pour but de confronter dix personnalités à quatre recordmans des jeux télévisés, à savoir Marie-Christine, numéro 1 de Tout le monde veut prendre sa place, Sandrine, quatrième championne du même jeu, Romain, dix-septième au classement des 12 Coups de midi, et Paul, classé troisième dans le jeu de Jean-Luc Reichmann.

Au terme de trois manches, seules trois personnalités, chacune experte dans un domaine, se sont unies contre le quatuor au profit d'une association. Mélanie Page s'est hissée jusqu'à la finale avec Bruno Guillon et Thomas Isle pour la plus grande fierté de son mari Nagui. Mais si elle a brillé par sa culture générale, la comédienne a également brillé pour sa maladresse.

En effet, au moment de sortir du sas dans lequel elle se trouvait pour ne pas entendre les réponses données par les Invincibles, Mélanie Page a loupé une petite marche et a soudainement chuté devant son époux... qui n'a pas bougé d'un poil. Au contraire, l'animateur n'a pas manqué de se moquer de sa moitié avec le plus grand naturel. "Mélanie Page qui est une alcoolique, tout le monde le sait, vient de vivre un nouveau moment de solitude", a-t-il lâché.

Prise d'un fou rire, Mélanie Page a tout de même imploré son compagnon pour que cette séquence ne soit jamais diffusée. "Jamais de la vie", lui a répondu Nagui avec des grands sourires. Bruno Guillon a de son côté souligné avec humour "l'effet" que faisait encore l'animateur sur la jolie blonde. "T'as vu ça ? Je me mets à plat ventre devant lui et qui est-ce qui m'a relevée ? Bruno !", a-t-elle répliqué. Et pour Nagui de se justifier : "J'ai des consignes. Je ne dois pas m'approcher des candidats !" Du professionnalisme en toutes circonstances !