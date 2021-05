Nagui et Mélanie Page amoureux depuis 21 ans, un couple qui "se vanne en permanence"

Nagui ne sera bientôt plus aux commandes de Tout le monde veut prendre sa place. Mais le présentateur de France 2 ne désertera pas l'antenne pour autant. Le public le retrouvera notamment dans N'oubliez pas les paroles. Et il dévoilera son nouveau jeu Le Club des invincibles les 5 et 12 juin. Une émission à laquelle son épouse Mélanie Page a participé. Et on peut dire que le tournage était mouvementé.

L'homme de 59 ans met les champions télévisés à l'honneur dans cette compétition. Marie-Christine, Sandrine (Tout le monde veut prendre sa place), Paul et Romain (Les 12 Coups de midi) ont été choisis pour affronter dix personnalités venues défendre une association, parmi lesquels Mélanie Page. Nos confrères de Télé Câble Sat ont donc demandé à Nagui comment elle s'était débrouillée. "Débrouillée n'est pas le mot. Embrouillée plutôt (rire). Dès qu'elle se trompait, je me faisais une joie de me moquer d'elle. Quand je bafouillais, elle me rentrait dans le lard. On est comme ça dans la vie, on se vanne en permanence. Quand vous êtes amoureux depuis vingt-et-un an de quelqu'un, c'est encore plus drôle de simuler de fausses scènes de ménage. On a énormément ri", a répondu le présentateur.

Il ne s'agissait pas là de leur seul projet en commun. Nagui a coproduit la série L'école de la vie dans laquelle elle interprétait la prof de mathématiques Sandrine Joubert. Et il a tenu à préciser qu'il n'avait en aucun cas pistonné sa chère et tendre femme : "Je ne l'ai pas coproduite, j'ai coproduit la série et elle a passé un casting. Il n'était aucunement question que je l'impose (...) On rêve d'une saison 2. En attendant, Mélanie part en tournée à la rentrée avec Black Comedy, l'adaptation d'une pièce anglaise extrêmement drôle." La belle blonde de 45 ans partage l'affiche avec Arthur Jugnot et Virginie Lemoine. Et vu le succès de la série, on imagine qu'elle sera de retour pour une saison 2.

