Paul (Les 12 Coups), une élimination voulue ? Sa réponse à la rumeur

Le 21 décembre 2019, TF1 diffusera Les 12 Coups de Noël, présenté par Jean-Luc Reichmann. Le présentateur de 59 ans recevra des personnalités, mais également d'anciens Maîtres de midi. Et, sans surprise, on retrouvera Paul, un candidat marquant de cette année. Le jeune homme atteint du syndrome d'Asperger a été éliminé de l'émission le 10 octobre dernier, après 153 participations et 691 522 euros de gains. Certains le soupçonnaient d'avoir fait exprès de perdre, une rumeur à laquelle le principal intéressé a enfin répondu.

Interrogé par TV Grandes Chaînes, Paul a assuré : "Non. En tant que grand joueur, je ne peux pas. C'était la sixième fois, lors de cette journée, que l'on me prenait en duel. J'ai foncé tête baissée sur une réponse qui n'était pas la bonne. C'était une question à ma portée, mais je suis passé à côté. C'est arrivé à d'autres." Afin d'étayer ses propos, Jean-Luc Reichmann a quant à lui expliqué : "Il y avait une charge psychologique importante ce jour-là. Les candidats ont tenté le tout pour le tout. A un moment donné, il y a une fatigue morale qui s'installe. On n'est pas infaillible. En réfléchissant, évidemment qu'il avait la réponse. C'était sa spécialité en plus [l'histoire, NDLR]. Il ne suffit pas d'être cultivé pour faire cette émission, il faut arriver à gérer ses émotions. Il l'a très bien fait, et je rappelle quand même qu'on a failli le perdre sur la première émission. Ce n'était pas dans son ADN de faire exprès de perdre !"

Nul doute que dans Les 12 Coups de Noël, Paul fera tout pour ressortir vainqueur face à Lucia (73 participations en 2012 et 380 000 euros de gains), Hakim (59 participations en 2010 et près de 220 000 euros de gains), Alexandre (éliminé en 2011 après 75 participations et avec plus de 400 000 euros de gains) et Timothée (éliminé le 14 juin 2017 après 83 participations et 353 348 euros de gains). Côté personnalités, le public retrouvera les Enfoirés Vitaa, Slimane et Michaël Youn car tous joueront au profit des Restos du coeur.

L'intégralité de l'interview de Paul et Jean-Luc Reichmann est à retrouver dans le TV Grandes Chaînes du 9 décembre 2019.