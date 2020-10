Michèle Laroque : Qui est sa fille, Oriane Deschamps ?

Inséparables et fusionnelles. Michèle Laroque (60 ans) entretient un lien fort et unique avec sa fille Oriane Deschamps. Fruit de l'amour entre Michèle et le metteur en scène Dominique Deschamps, Oriane est née le 12 juillet 1995. Si sa maman est une actrice incontournable du cinéma français, son père est également une personne réputée dans le milieu du théâtre puisqu'il est directeur du Théâtre Fontaine à Paris depuis 1998. Après avoir baigné dans l'univers du spectacle et du 7ème art toute son enfance, Oriane joue pour la première fois aux côtés de sa mère dans le film Comme t'y es belle de Lisa Azuelos en 2006 alors qu'elle est âgée de 11 ans. Une première expérience réussie pour la jeune fille qui est également passionnée de littérature.

Après des études littéraires (hypokhâgne et khâgne), la jeune fille revient à ses premiers amours et décroche un stage dans une société de production. Là, elle découvre les coulisses des longs-métrages et apprend les secrets de réalisation et de production du cinéma. En 2013, elle joue à nouveau avec sa mère dans le film Jeux Dangereux dans lequel elle interprète... sa fille ! Cinq ans plus tard, elle interprète de nouveau le rôle de la fille de l'actrice dans le film Brillantissime.

Elle m'a bluffée

Très admirative de sa mère qui avait réalisé ce film, Oriane avait dévoilé les coulisses de cette expérience incroyable au magazine Paris Match. "J'adorais la voir tout diriger, c'était le girl power !" confiait-elle. De son côté, la compagne de François Baroin s'était montrée particulièrement fière de sa fille lors d'une interview avec le magazine Gala en juin 2017 : "Je savais à quel point elle était douée pour la comédie. Je ne savais pas en revanche quel degré d'exigence j'aurais avec ma fille ! (...) Elle a été incroyable, j'avais la sensation de lui voler des moments tant elle était naturelle. J'avoue qu'elle m'a bluffée, mais aussi rassurée sur le tournage."

Quatrième film dans lequel apparaîtront Michèle et sa fille, Chacun chez soi sortira en salles en début d'année 2021. Dans ce long-métrage, Michèle interprète le rôle d'une femme délaissée par son mari, celui-ci préférant s'adonner à la culture de bonsaïs. Aux côtés de Stéphane de Groodt, Alice de Lencquesaing, Laurence Bibot, Lola Burbail ou encore Olivier Rosenberg, Oriane Deschamps interprètera-t-elle une nouvelle fois le rôle de la fille de Michèle ? Encore quelques mois avant de le découvrir...