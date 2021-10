François Hollande tout sourire avec Julie Gayet et un parterre de femmes pour un beau dîner

Le 8 octobre 2021, François Hollande et sa compagne Julie Gayet se sont rendus à une soirée de gala organisée pour l'association Courir pour elles au château de Chapeau Cornu à Vignieu dans l'Isère. Très élégante dans une longue robe noire, la compagne de l'ancien chef d'Etat a pris la pose aux côtés de Sophie Moreau (Présidente de l'association) et de Camille Regnier (Directrice du château Chapeau Cornu). Très engagée dans cette association qui vise à prévenir et à lutter contre le cancer du sein, Julie a pris son rôle de marraine très à coeur tout au long de la soirée.

Complices et très tendres l'un envers l'autre pendant toute la durée de l'événement, l'ancien compagnon de Valérie Trierweiler et sa chérie ont pu profiter d'un menu gastronomique Haute Couture élaboré et réalisé par le Chef du restaurant gastronomique Le Capella, Philippe Barberet. Tendre et fusionnel, le couple a ensuite posé avec le chèque de 35 000 euros récoltés lors de cette soirée de gala. Un très beau défi relevé avec brio par l'actrice du film Marion, 13 ans pour toujours.

Interviewée par Ciné Télé Revue le 26 août dernier, la star de 49 ans avait partagé les soucis qu'elle avait dû affronter au début de son idylle avec François Hollande. Sa carrière au cinéma avait d'ailleurs énormément pâti du fait qu'elle était désormais la compagne du président de la République. "Ça a été très dur. J'ai peut-être un peu moins tourné à l'époque. Heureusement, j'avais ma maison de production" avait-elle confié. Désormais en tout cas, tout roule pour le couple qui semble plus amoureux que jamais !