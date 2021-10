Diaporama François Hollande tout sourire avec Julie Gayet et un parterre de femmes pour un beau dîner

6 / 29

Exclusif - Sophie Moreau (Présidente Courir pour elles) François Hollande (ancien Président) et sa compagne Julie Gayet (actrice et marraine) avec Camille Regnier (Chapeau Cornu), Karine Gilles et Isabelle Cice (Courir pour elles) et deux invités lors de la soirée de gala au profit de la lutte contre le cancer du sein organisée par l'association Courir pour elles au château de Chapeau Cornu, le 08 octobre 2021, à Vignieu dans l'Isère, France. © Sandrine Thesillat / Panoramic / Bestimage