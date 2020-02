Julie Gayet contre Brigitte Macron : elle répond aux rumeurs

Le 13 février, Paris Match publiait un long portrait de François Hollande. On pouvait y lire le quotidien de l'ancien président de la République et de sa compagne Julie Gayet, la manière dont ils passent leur temps et leurs griefs à l'encontre du couple Macron.

présentée par Isabelle Layer sur France info. L'occasion de faire une mise au point au sujet de Mais jamais Julie Gayet n'a accordé d'interview à nos confrères pour l'écriture de cet article et, ce lundi 17 février, elle a voulu éclaircir un point précis alors qu'elle était invitée dans L'Interview culture,sur France info. L'occasion de faire une mise au point au sujet de ses relations avec la première dame

"J'ai toujours la sensation qu'on nous oppose [nous, les femmes, NDLR]. Et puis moi, particulièrement, je le sens en ce moment, puisque je lis dans le Match que je suis opposée à Brigitte Macron, ce qui n'est absolument pas le cas, que je me serais énervée..., explicite-t-elle. Il y a toujours ce besoin de nous opposer. Alors que moi, à l'inverse, je crois vraiment qu'on doit se respecter, qu'on est plus fortes ensemble."

À l'origine de ces rumeurs visiblement infondées, un déjeuner organisé par Brigitte Macron qui a eu lieu à l'Élysée, en janvier 2019, avec les anciennes premières dames, Carla Bruni-Sarkozy et Valérie Trierweiler . Vexée d'avoir été évincée, Julie Gayet aurait envoyé un SMS à Brigitte Macron, pour manifester son mécontentement.

C'est ainsi qu'on prête à Julie Gayet et Brigitte Macron une rivalité alors que leurs relations seraient en fait tout ce qu'il y a de plus paisibles. Julie Gayet est très engagée dans la cause des femmes : le 23 novembre dernier, elle avait manifesté avec le collectif #NousToutes et 150 000 personnes durant une grande marche nationale. Ces déclarations à propos de Brigitte Macron renforcent ainsi sa volonté affichée d'"unir" les femmes et non de les "opposer".