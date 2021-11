François Baroin : Le compagnon de Michèle Laroque veut "profiter de la vie et de sa liberté"

François Baroin a assuré le poste de président de l'Association des maires de France durant sept ans. A 56 ans, le compagnon de Michèle Laroque a passé le flambeau à David Lisnard, maire de Cannes, qu'il a soutenu à ce poste et qui a été élu ce 17 novembre 2021 avec 62,34 % des voix lors d'un scrutin auquel ont participé environ 11 000 des plus de 34 000 membres de l'organisation d'élus locaux.

Gardant son mandat de maire LR de Troyes et de président des maires de l'Aube, François Baroin veut "profiter de la vie et de sa liberté, très loin des réseaux sociaux et des chaînes d'information", écrit Le Figaro. Populaire au sein de son pari Les Républicains, il va donc prendre de la distance, même si cela ne l'empêchera pas de réfléchir à d'autres projets si jamais la droite l'emporte à l'élection présidentielle. "Il n'a juste plus envie de s'emmerder. Par contre, si on lui propose quelque chose d'intéressant plus tard...", raconte un soutien au quotidien. Il s'était vu Premier ministre, une idée qu'il garde certainement dans un coin, pour mieux la ressortir plus tard. D'autres élus LR sont surpris de voir le détachement de François Baroin. "Dans sa tête, il est déjà ailleurs. Il ne le fait plus avec le coeur", estime l'un d'eux. Il faut dire que son lourd accident de tennis au mois d'août 2021 l'a obligé à se recentrer sur sa santé, béquilles aux mains, dans sa maison de la Creuse.

Derrière lui, il laisse l'image d'un "président ayant offert une plus grande visibilité aux élus locaux dans le débat" à la personnalité charismatique. C'est ce qui a conquis l'actrice et productrice Michèle Laroque, sa bien-aimée depuis plus de douze ans. Père de trois enfants, nés après son mariage en 1991 avec la journaliste et photographe Valérie Broquisse, il a craqué en 2008 pour l'héroïne de Mon brillantissime divorce. Un couple très discret qui s'affiche très rarement ensemble. Le monde de la politique étant impitoyable, on peut comprendre pourquoi la complice de Pierre Palmade ait souhaité avec son compagnon ne pas trop s'exposer. Sur son compte Twitter qu'elle actualise régulièrement avec de jolies citations, l'artiste a écrit le jour de l'élection du nouveau président des maires de France : "Beaucoup de souvenirs, ou le souvenir de nombreuses choses, c'est ce qu'on nomme expérience." Une allusion au vécu de son amoureux à cette fonction durant tant d'années ?