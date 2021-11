Diaporama François Baroin : Le compagnon de Michèle Laroque veut "profiter de la vie et de sa liberté"

18 / 18

François Baroin en béquilles - People assistent à la victoire du PSG (2) face à Manchester City (0) lors de la deuxième journée de la Ligue des champions au Parc des Princes à Paris le 28 septembre 2021. © Cyril Moreau/Bestimage

People during the victory of PSG (2) against Manchester City (0) on the second day of the Champions League at the Parc des Princes in Paris on September 28, 2021.