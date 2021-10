Carla Bruni "monstrueuse" : nouvelles photos avec sa fille Giulia, déjà prête pour Halloween !

Par Anouchka Volkov Rédactrice Telle un véritable agent du KBG, Anouchka mène l’enquête pour dénicher et trouver tous les scoops liés aux stars. Aucune mission n’est impossible pour cette journaliste possédant un véritable sang-froid. Très admirative de ce brave camarade Poutine, elle possède son flegme et sa détermination.

Dans la famille Bruni-Sarkozy, tout est prêt pour fêter Halloween. Citrouilles, bougies, déguisements et masques effrayants, Giulia et Carla s'amusent avant de partir chercher de nombreux (et délicieux) bonbons...

Déjà prête pour la fête d'Halloween, la fille de Carla Bruni et deNicolas Sarkozy semble attendre avec impatience la traditionnelle collecte des bonbons et friandises avec ses parents. Assise devant la cheminée, la petite fille qui a récemment fêté ses 10 ans a admiré deux effrayantes citrouilles spécialement préparées et découpées pour la fête des morts. "Work in process ... #halloween", écrit l'épouse de l'ancien chef d'Etat sur Instagram, ce samedi 30 octobre 2021. À genoux face à ces monstrueuses citrouilles, la demi-soeur d'Aurélien Enthoven (20 ans, fruit de l'amour entre Carla Bruni-Sarkozy et son ex-mari le philosophe Raphaël Enthoven) admire ces somptueuses créations avec un autre petit garçon dont l'identité n'est pas révélée.

Rapidement, les internautes ont réagi à cette craquante publication. "Trop mimi", "Halloween Vibes", "Merveilleuse petite fille comme sa maman", "Happy Halloween Giulia !!!!!!", "Très joyeux Halloween", "Ah ah je reconnais la petite Giulia", peut-on lire en commentaires. En story, Carla a également montré son effrayant déguisement avec un masque de monstre fluorescent. "Bouh !" hurle-t-elle à la caméra. Fille de Carla Bruni et de Nicolas Sarkozy, la petite Giulia est née le 19 octobre 2011. Trois ans avant, ses parents s'étaient mariés au cours d'une cérémonie intime à l'Elysée en février 2008. De son côté, l'ancien président de la République était également papa de Jean et Pierre, qu'il a eus avec sa première épouse Marie-Dominique Culioli, ainsi que de Louis, dont la mère est Cécilia Attias. L'ancien couple présidentiel a célébré cette année ses 13 ans de mariage. "13 ans de mariage aujourd'hui.... Merci mon amour Nicolas Sarkozy" avait écrit l'ancien mannequin sur Instagram à l'intention de celui qu'elle surnomme souvent son "amoureux". Interviewée par Gala, elle confiait à propos de son union avec Nicolas Sarkozy : "Entre nous, il y a un équilibre, une force. Nous avons beaucoup de chance."