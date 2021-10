Giulia Sarkozy a 10 ans ! Son frère Aurélien Enthoven partage d'adorables photos

La petite dernière du clan Sarkozy est devenue une jeune fille ! Giulia Sarkozy a soufflé ses 10 bougies, le 19 octobre. Entourée de ses parents Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, la petite blonde a certainement eu droit à une jolie fête familiale. Sur Instagram, ses proches lui ont souhaité le meilleur pour son anniversaire, à l'instar de son demi-frère, Aurélien Enthoven. Le jeune homme de 20 ans, que Carla Bruni-Sarkozy a eu avec son ex-mari le philosophe Raphaël Enthoven, a partagé de tendres clichés. Sur son compte, celui qui s'intéresse de près à la politique et qui étudie à Sciences Po Paris et à la prestigieuse Université de Columbia (New York a dévoilé des photos de sa petite soeur et lui, lorsqu'ils étaient plus jeunes.

La petite Giulia apparaît le visage dissimulé par un émoji coeur. Au parc, dans le jardin en train de jouer avec son grand frère ou assise sagement à la maison : la princesse de la famille a fait fondre le coeur des abonnés avec sa petite bouille et ses cheveux dorés. "Trop mignon joyeux anniversaire à votre petite soeur Giulia", "Lindos" (Beaux, en espagnol), "Très bel anniversaire à Giulia votre petite soeur", "Elle a déjà 10 ans ?!", peut-on lire dans les commentaires.