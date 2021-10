Carla Bruni-Sarkozy : Sa fille Giulia, bientôt 10 ans, chante comme elle !

Sur son compte Instagram, Carla Bruni-Sarkozy croque des instants de sa vie. Maman de deux enfants, top model, artiste aux multiples facettes et ancienne première dame de France qui soutient contre vents et marées son époux, la star de 53 ans a mille et une raisons de poster des choses sur ce réseau social. Ce dimanche 17 octobre 2021, c'est un moment mélomane et plein de tendresse que la femme de Nicolas Sarkozy a dévoilé.