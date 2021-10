Carla Bruni malade : Fiévreuse et patraque, elle s'affiche sans maquillage au lit

Un bonnet de laine sur la tête et confortablement emmitouflée dans une couette molletonnée gris perle, Carla Bruni a confié être récemment tombée malade. À côté d'elle, un paquet de mouchoirs qui semble être devenu le nouvel allié beauté de l'ancienne Première dame. "#nocovid19 #grosrhumedautomne #fievre #ko" écrit la mère d'Aurélien Enthoven et de Giulia Sarkozy en commentaires. Une maladie qui semble toutefois légère puisque la femme de Nicolas Sarkozy a partagé pas moins de trois clichés à ses abonnés, visiblement dans le but de montrer qu'elle sait prendre la pose, même avec 40 de fièvre.

"Pareil Carla.!! Le corps dit NON à l'hiver", "Vous devriez être enrhumée plus de fois , ça vous rend belle", "Même malade tu restes sublime Carla", "Même enrhumée et malade tu es sublime !", "Prenez soin de vous", "Comme beaucoup de personnes en ce moment !", "Pas la grande forme on dirait. Bon rétablissement" ont écrit plusieurs internautes.